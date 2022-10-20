أســــــرة
5 نصائح لتفادي الوجبات السريعة
تواجه كثير من الأمهات مشكل رفض الأطفال تناول وجبات منزلية، وفي المقابل يفضلون الوجبات السريعة. ومن أجل تفادي الأمر يقدم المختصون في التربية خمسة نصائح، أولاها العمل على منع الطفل عن تناول الوجبات السريعة تدريجيا، وعدم قطعها مرة واحدة. وثانيا إيجاد بدائل للوجبات السريعة قبل مطالبة الطفلأكمل القراءة »
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