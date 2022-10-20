الرياضة
50 درهما لمتابعة الديربي
شكوك حول مشاركة حركاس رغم تطمينات المكتب طرح الوداد، أول أمس (الثلاثاء)، التذاكر الخاصة بمباراة الديربي أمام الرجاء، الأحد المقبل بملعب محمد الخامس. وحددت إدارة النادي الأحمر أثمنة تذاكر المباراة في 50 درهما للمدرجات المكشوفة، و150 للمدرجات المغطاة، و700 درهم للمنصة الشرفية. وكشفت الشركة المكلفة بتدبير القطاعأكمل القراءة »
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