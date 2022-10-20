الرياضة
هل يلحق أكرد بالمونديال؟
مويس قال إنه سيلعب بعض المباريات في غضون أسبوع أو أسبوعين طمأن ديفيد مويس، مدرب ويستهام الإنجليزي، الناخب الوطني وليد الركراكي، عندما أشار إلى إمكانية إشراك نايف أكرد في بعض المباريات المقبلة، قبل انطلاق فعاليات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبرأكمل القراءة »
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