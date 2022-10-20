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الرياضة

أمريكا تخنق قطر

منذ 14 ثانية
A female Qatar football supporter waves a a national flag with others during the international friendly match between Qatar and Iraq at Basra Sports City stadium in the southern Iraqi city on March 21, 2018. / AFP PHOTO / HAIDAR MOHAMMED ALI
تصريحات للسفير الأمريكي بالدوحة حول المرأة والمثليين تثير الجدل أثار تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، الجدل بتصريحات أطلقها، أول أمس (الثلاثاء)، مطالبا فيها قطر ب”التسامح والصبر” مع المشجعين الذين سيأتون لمتابعة مباريات كأس العالم، المقررة الشهر المقبل. وتتعرض قطر إلى انتقادات شديدة من قبل بعضأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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