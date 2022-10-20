الرياضة
أمريكا تخنق قطر
تصريحات للسفير الأمريكي بالدوحة حول المرأة والمثليين تثير الجدل أثار تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، الجدل بتصريحات أطلقها، أول أمس (الثلاثاء)، مطالبا فيها قطر ب”التسامح والصبر” مع المشجعين الذين سيأتون لمتابعة مباريات كأس العالم، المقررة الشهر المقبل. وتتعرض قطر إلى انتقادات شديدة من قبل بعضأكمل القراءة »
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