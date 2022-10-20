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دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

منذ 28 ثانية
مخاطر‭ ‬الشيشة أصبح‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يقبلون‭ ‬على‭ ‬تدخين‭ ‬الشيشة،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬من العادات‭ ‬السيئة،‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‭. ‬ويعتقد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬تدخين‭ ‬الشيشة‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المزاج،‭ ‬بينما‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬أضرارا‭ ‬كثيرة‭ ‬وأخطر‭ ‬من‭ ‬السجائر‭. ‬ وأكدت‭ ‬دراسات‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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