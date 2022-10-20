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دي معاك هادي
مخاطر الشيشة أصبح كثير من الشباب يقبلون على تدخين الشيشة، التي باتت من العادات السيئة، التي تنتشر في صفوفهم. ويعتقد كثير من الشباب أن تدخين الشيشة يساعد في التخلص من التوتر والعمل على تحسين المزاج، بينما الواقع أن لها أضرارا كثيرة وأخطر من السجائر. وأكدت دراسات أنأكمل القراءة »
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