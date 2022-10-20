ملف الصباح
راقي بركان… نموذج مشبوه
لم تكن بركان، إحدى المدن الشرقية المعروفة بوداعة سكانها، وتشبثهم بالقيم الدينية، تتوقع أن تكون يوما ما مادة دسمة للصحافة بمختلف مشاربها، وتستقطب إليها اهتمام المغاربة، مباشرة بعد إيقاف شخص يدعي أنه راق شرعي. أطلق (م. ب) الذي أثار الرعب والهلع وسط بركان ونواحيها، بسبب فضائحه الجنسية،أكمل القراءة »
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