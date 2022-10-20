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ملف الصباح

راقي‭ ‬بركان‭… ‬نموذج‭ ‬مشبوه

منذ 11 ثانية
لم‭ ‬تكن‭ ‬بركان،‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الشرقية‭ ‬المعروفة‭ ‬بوداعة‭ ‬سكانها،‭ ‬وتشبثهم‭ ‬بالقيم‭ ‬الدينية،‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬مادة‭ ‬دسمة‭ ‬للصحافة‭ ‬بمختلف‭ ‬مشاربها،‭ ‬وتستقطب‭ ‬إليها‭ ‬اهتمام‭ ‬المغاربة،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬إيقاف‭ ‬شخص‭ ‬يدعي‭ ‬أنه‭ ‬راق‭ ‬شرعي‭.‬ أطلق‭ (‬م‭. ‬ب‭) ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬الرعب‭ ‬والهلع‭ ‬وسط‭ ‬بركان‭ ‬ونواحيها،‭ ‬بسبب‭ ‬فضائحه‭ ‬الجنسية،‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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