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الصباح الفني

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منذ 27 ثانية
أقدم‭ ‬طبيب‭ ‬عمره‭ ‬100‭ ‬سنة أعلنت‭ “‬غينيس‭” ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬أقدم‭ ‬طبيب‭ ‬يزاول‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬موسوعتها‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬وهو‭ ‬الأمريكي‭ ‬هاورد‭ ‬تاكر،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬100‭ ‬سنة‭. ‬ويمارس‭ ‬تاكر‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬اختصاصي‭ ‬أمراض‭ ‬عصبية‭. ‬وعن‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬الجديد‭ ‬قال‭ ‬الطبيب‭ “‬إنه‭ ‬شرف‭ ‬كبير‭أكمل القراءة »

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