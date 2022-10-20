الصباح الفني
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أقدم طبيب عمره 100 سنة أعلنت “غينيس” عن دخول أقدم طبيب يزاول مهنة الطب موسوعتها للأرقام القياسية وهو الأمريكي هاورد تاكر، الذي يبلغ من العمر 100 سنة. ويمارس تاكر مهنة الطب منذ 75 عاما وهو اختصاصي أمراض عصبية. وعن هذا اللقب الجديد قال الطبيب “إنه شرف كبيرأكمل القراءة »
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