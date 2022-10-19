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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬المواعيد

منذ 5 دقائق
يعكس‭ ‬احترام‭ ‬الذات‭ ‬والآخرين‭     (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإتيكيت‭” ‬أن‭ ‬احترام‭ ‬الأشخاص‭ ‬للمواعيد‭ ‬يعكس‭ ‬احترام‭ ‬الذات‭ ‬والآخرين،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬سلوكا‭ ‬حسنا‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬ثقة‭ ‬الناس‭ ‬ببعضها‭.‬ ويشدد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكت‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬المواعيد،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنه‭ ‬أساس‭ ‬جميع‭ ‬التعاملات‭ ‬سواء‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬المهنية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بذلك‭ ‬يسبب‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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