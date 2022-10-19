أســــــرة
”إيتيكيت” المواعيد
يؤكد المختصون في “الإتيكيت” أن احترام الأشخاص للمواعيد يعكس احترام الذات والآخرين، كما يعتبر سلوكا حسنا في التعاملات الاجتماعية ويساهم في ثقة الناس ببعضها. ويشدد المختصون في “الإيتيكت” على أهمية احترام المواعيد، مؤكدين أنه أساس جميع التعاملات سواء الخاصة أو المهنية، كما أن عدم الالتزام بذلك يسببأكمل القراءة »
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