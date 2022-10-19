الصباح الفني
سلمى رشيد تعود بـ”ألبوم”
عادت المغنية سلمى رشيد، إلى الساحة الفنية، بألبوم جديد، تشتغل على تفاصيله في الوقت الراهن. وينتظر أن يضم الألبوم الجديد في مسيرة رشيد مجموعة من الأغاني، والتي ستتنوع بين الشبابية والرومانسية وغيرها. وقالت رشيد إنها اختارت ألا تعود إلى جمهورها بأغنية منفردة، بل بألبوم غنائي، وهي المفاجأةأكمل القراءة »
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