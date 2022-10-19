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الصباح الفني

سلمى‭ ‬رشيد‭ ‬تعود‭ ‬بـ‭”‬ألبوم‭”‬

منذ 59 ثانية
سلمى‭ ‬رشيد‭ (‬خاص‭)‬
عادت‭ ‬المغنية‭ ‬سلمى‭ ‬رشيد،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بألبوم‭ ‬جديد،‭ ‬تشتغل‭ ‬على‭ ‬تفاصيله‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬ وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬الألبوم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬رشيد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني،‭ ‬والتي‭ ‬ستتنوع‭ ‬بين‭  ‬الشبابية‭ ‬والرومانسية‭ ‬وغيرها‭.‬ وقالت‭ ‬رشيد‭ ‬إنها‭ ‬اختارت‭ ‬ألا‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬جمهورها‭ ‬بأغنية‭ ‬منفردة،‭ ‬بل‭ ‬بألبوم‭ ‬غنائي،‭ ‬وهي‭ ‬المفاجأة‭أكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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