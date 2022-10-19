الصباح الـتـربـوي
الإيواء يحرم تلميذات من الدراسة
يسكن بعيدا عن إعدادية بني وليد بإقليم فاس وفعاليات غاضبة على إقصائهن يتهدد الهدر المدرسي 38 تلميذة من دواوير بجماعة بني وليد لحرمانهن من القسم الداخلي، بسبب قرار غير محسوب العواقب لمديرية وزارة التربية الوطنية بتاونات، ما أغضب فعاليات وأولياء أمورهن العاجزين عن توفير مصاريف إقامتهن وتغذيتهن،أكمل القراءة »
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