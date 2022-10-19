وطنية
معاهد ومدارس عليا تنشد المعادلة
احتج أعضاء الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص، وخريجوها، أخيرا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، مطالبين بضرورة اعتماد قرار ملاءمة الشهادات العلمية المحصل عليها مع الشهادات الأخرى. واعتبر المحتجون أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسير بموقفين متناقضين، الأول منح اعتماد لأرباب المعاهد والمدارسأكمل القراءة »
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