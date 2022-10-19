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وطنية

معاهد‭ ‬ومدارس‭ ‬عليا‭ ‬تنشد‭ ‬المعادلة

منذ 14 دقيقة
احتج‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬لمدارس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاص،‭ ‬وخريجوها،‭ ‬أخيرا،‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بالرباط،‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬اعتماد‭ ‬قرار‭ ‬ملاءمة‭ ‬الشهادات‭ ‬العلمية‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الشهادات‭ ‬الأخرى‭.‬ واعتبر‭ ‬المحتجون‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬تسير‭ ‬بموقفين‭ ‬متناقضين،‭ ‬الأول‭ ‬منح‭ ‬اعتماد‭ ‬لأرباب‭ ‬المعاهد‭ ‬والمدارس‭أكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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