الرياضة
طنجة… “باي باي” الزاكي
استنفار أمني بسبب غضب الجمهور وجدل حول كلفة الانفصال أعلن المكتب المديري لاتحاد طنجة، مساء أول أمس (الاثنين)، فسخ العقد مع مدربه، بادو الزاكي بشكل ودي دون تحمل النادي أي مطالب أو تعويضات مالية، وفق بلاغ النادي. وغاب الزاكي عن الحصة التدريبية لليوم نفسه، والتي سبقها استنفارأكمل القراءة »
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