أســــــرة
الرمان لمحاربة الأمراض الموسمية
الدكتور الزغاري قال إنه يساعد على الوقاية من السرطانات أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” أن الرمان من بين الفواكه المهمة التي ينصح باستهلاكها خلال هذا الموسم. ”إن توفر الرمان وفواكه أخرى خلال فصل الخريف ليس صدفة، بل لأنها توفر للجسم مجموعة منأكمل القراءة »
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