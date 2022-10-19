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أســــــرة

‭ ‬الرمان‭ ‬لمحاربة‭ ‬الأمراض‭ ‬الموسمية

منذ 6 دقائق
يزود‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭        (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السرطانات أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬الرمان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفواكه‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬باستهلاكها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬توفر‭ ‬الرمان‭ ‬وفواكه‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬ليس‭ ‬صدفة،‭ ‬بل‭ ‬لأنها‭ ‬توفر‭ ‬للجسم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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