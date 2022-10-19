الصباح الـتـربـوي
ورشات لإدماج الأقسام الرقمية
تضمنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء الماضي، برنامج الدورة التكوينية حول المشروع التجريبي “الأقسام الرقمية” بمقر ملحقة الأكاديمية، بحضور رئيس قسم الشؤون التربوية، والمنسق الجهوي لبرنامج “جيني”، والمفتشين والمنسقين الجهويين التخصصيين. ويهدف المشروع، تأمين المساواة والتعلم مدى الحياة والانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمعأكمل القراءة »
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