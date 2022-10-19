الرياضة
آسفي يصعد في نزاع كلاوديو
قدم مستندات جديدة في استئناف حكم «فيفا» قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي استئناف الحكم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم» فيفا»، بخصوص تعويض لاعبه السابق البرازيلي كلاوديو رفاييل دي سانتوس 190 مليون سنتيم. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن إدارة الفريق العبدي ضمنت قرار الاستئناف مجموعة منأكمل القراءة »
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