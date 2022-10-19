الرياضة
الجيش يبدأ عصبة الأبطال النسوية بمواجهة سيمبا
كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم برنامج مباريات دور المجموعتين، لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية، المقرر إجراؤها في الفترة بين، 30 أكتوبر الجاري و13 نونبر المقبل بالمغرب. وبرمجت “كاف” مباراة الافتتاح بين غرين بوفالويز الزامبي أمام ديترمين غورلز الليبيري، في 30 أكتوبر الجاري، بملعب مولاي الحسنأكمل القراءة »
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