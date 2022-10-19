مجتمع
أول قاعدة بيانات إلكترونية حول “الهيموفيليا”
المشروع يقوم على إحداث نظام لتقاسم المعلومات حول المرض وإنتاج أشرطة تربوية أطلق المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بشراكة مع مختبرات ”نوفو نورديسك فارما”، أول قاعدة بيانات إلكترونية حول مرض “الهيموفيليا” والأمراض الخلقية المسببة للنزيف في المغرب. وهي القاعدة التي تم إيواؤها في مصلحة علاج الأَورام لدىأكمل القراءة »
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