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مجتمع

أول‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬إلكترونية‭ ‬حول‭ “‬الهيموفيليا‭”‬

منذ دقيقتين
المشروع‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬نظام‭ ‬لتقاسم‭ ‬المعلومات ‬حول‭ ‬المرض‭ ‬وإنتاج‭ ‬أشرطة‭ ‬تربوية أطلق‭ ‬المركز‭ ‬الاستشفائي‭ ‬الجامعي‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬بالرباط،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختبرات‭ ‬‭”‬نوفو‭ ‬نورديسك‭ ‬فارما‭”‬،‭ ‬أول‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬إلكترونية‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ “‬الهيموفيليا‭” ‬والأمراض‭ ‬الخلقية‭ ‬المسببة‭ ‬للنزيف‭ ‬في‭ ‬المغرب‭. ‬وهي‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إيواؤها‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬علاج‭ ‬الأَورام‭ ‬لدى‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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