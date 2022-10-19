وطنية
برلماني لزميله: “مالك كتحنقز”
برلمانيون تبادلوا الاتهامات بممارسة الشعبوية بعد إقحام الخطاب الملكي في جلسة الأسئلة تبادل نواب الأغلبية والمعارضة الاتهامات في ما بينهم، بعد أن أخذ إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي الكلمة في إطار نقطة نظام، لتنبيه المؤسسة التشريعية بأهمية تسريع الأوراش التي نادى بها جلالة الملك، ودفع الحكومة إلىأكمل القراءة »
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