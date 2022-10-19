الرياضة
خريبكة ينتظر تأهيل لاعبين
الفريق تنفس الصعداء بتوصله برخصة الشعيبي ينتظر أولمبيك خريبكة الحصول على رخصتي أيوب طالب ربه وأيوب الكعداوي وعدنان مرشدي، من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وقام الفريق الخريبكي بتسوية بعض ملفاته العالقة، من أجل تأهيل طالب ربه وعدنان مرشدي، لأنه يعول عليهما من أجل سد الخصاص، والاستفادةأكمل القراءة »
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