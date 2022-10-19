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وطنية

أول‭ ‬شراكة‭ ‬خضراء‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوربي

منذ دقيقتين
يقوم‭ ‬فرانس‭ ‬تيميرمانس،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمفوضية‭ ‬الأوربية‭ ‬المكلف‭ ‬بالاتفاق‭ ‬الأخضر،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬الرباط،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭) ‬تستغرق‭ ‬يومين،‭ ‬لتوقيع‭ ‬الشراكة‭ ‬الخضراء‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬بشأن‭ ‬الطاقة‭ ‬والمناخ‭ ‬والبيئة‭. ‬ وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرباط،‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬سبق‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬أعلنا‭ ‬عزمهما‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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