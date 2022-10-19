وطنية
أول شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي
يقوم فرانس تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوربية المكلف بالاتفاق الأخضر، بزيارة إلى الرباط، ابتداء من أمس (الثلاثاء) تستغرق يومين، لتوقيع الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية بشأن الطاقة والمناخ والبيئة. وكشفت مصادر من مفوضية الاتحاد بالرباط، أن الطرفين سبق لهما أن أعلنا عزمهما علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا