أســــــرة
نصائح لاستعمال اللون البني
أصبح اللون البني يحتل مكانة مهمة في الديكورات الحديثة، إذ بعد أن كان يتخذ موقعا خلفيا في الديكور نظرا لطابعه الكلاسيكي، تغير الوضع وحظي باهتمام كثير من المهتمين بمواكبة الموضة باعتماده في مجموعة من القطع والمفروشات والإكسسوارات. وبات كثير من مهندسي الديكور يعتمدون على اللون البني بمختلفأكمل القراءة »
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