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أســــــرة

‭ ‬نصائح‭ ‬لاستعمال‭ ‬اللون‭ ‬البني

منذ 14 ثانية
من‭ ‬الألوان‭ ‬الأكثر‭ ‬إقبالا‭                      (‬خاص‭)‬
أصبح‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬يحتل‭ ‬مكانة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الديكورات‭ ‬الحديثة،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬يتخذ‭ ‬موقعا‭ ‬خلفيا‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬نظرا‭ ‬لطابعه‭ ‬الكلاسيكي،‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬وحظي‭ ‬باهتمام‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بمواكبة‭ ‬الموضة‭ ‬باعتماده‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬والمفروشات‭ ‬والإكسسوارات‭.‬ وبات‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مهندسي‭ ‬الديكور‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬بمختلف‭أكمل القراءة »

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