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مجتمع

جمعية‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون

منذ 8 ثواني
حذرت‭ ‬جمعية‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بإقليم‭ ‬صفرو،‭ ‬من‭ ‬لجوء‭ ‬بعض‭ ‬المضاربين‭ ‬للغش‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬سيما‭ ‬أمام‭ ‬الارتفاع‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬أسعاره‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬منتوج‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المواسم‭ ‬الفلاحية‭ ‬العادية‭ ‬لتناسل‭ ‬أسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعوامل‭ ‬الجفاف‭ ‬وعدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭. ‬ وأوضح‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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