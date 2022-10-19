مجتمع
جمعية تحذر من الغش في زيت الزيتون
حذرت جمعية لحماية المستهلك بإقليم صفرو، من لجوء بعض المضاربين للغش في جودة زيت الزيتون لتحقيق أرباح غير قانونية، سيما أمام الارتفاع المرتقب في أسعاره بسبب ضعف منتوج هذه السنة مقارنة مع المواسم الفلاحية العادية لتناسل أسباب مختلفة مرتبطة بعوامل الجفاف وعدم الاهتمام بتطوير القطاع. وأوضحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا