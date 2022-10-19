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مجتمع

جماعة‭ ‬تمارة‭… ‬السكان‭ ‬غاضبون‭!‬

منذ 6 ثواني
دراسة‭: ‬الكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬واحتلال‭ ‬الملك‭ ‬العمومي‭ ‬وسوء‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬تتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬المشاكل أجرى‭ ‬المركز‭ ‬المغربي‭ ‬للمواطنة،‭ ‬دراسة‭ ‬نموذجية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قياس‭ ‬درجة‭ ‬رضا‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجماعية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬بجماعات‭ ‬عمالة‭ ‬الصخيرات‭-‬تمارة،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الى‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬ونجاعة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تلبي‭ ‬انتظارات‭ ‬المواطنين‭.‬أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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