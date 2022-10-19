مجتمع
جماعة تمارة… السكان غاضبون!
دراسة: الكلاب الضالة واحتلال الملك العمومي وسوء المرافق الرياضية تتصدر قائمة المشاكل أجرى المركز المغربي للمواطنة، دراسة نموذجية من أجل قياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم، بجماعات عمالة الصخيرات-تمارة، وتهدف هذه الدراسة الى تقييم أداء ونجاعة مؤسسة الجماعة في تقديم خدمات تلبي انتظارات المواطنين.أكمل القراءة »
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