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مجتمع

احتجاجات‭ ‬بمستشفى‭ ‬الدريوش

منذ 3 ثواني
نفذت‭ ‬أطر‭ ‬صحية‭ ‬بالمركز‭ ‬الاستشفائي‭ ‬الإقليمي‭ ‬للدريوش،‭ ‬ضمنها‭ ‬المولدات،‭ ‬أخيرا،‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬وصفت‭ ‬بالإنذارية،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عاجل‭ ‬لمشكل‭ ‬غياب‭ ‬طبيب‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬بالمركز‭ ‬ذاته‭.‬ ‭ ‬ورفعت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الوقفة‭ ‬التي‭ ‬أطرها‭ ‬المكتب‭ ‬الاقليمي‭ ‬للجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬شعارات‭ ‬تحمل‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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