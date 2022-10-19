مجتمع
احتجاجات بمستشفى الدريوش
نفذت أطر صحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي للدريوش، ضمنها المولدات، أخيرا، وقفة احتجاجية وصفت بالإنذارية، للمطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكل غياب طبيب النساء والتوليد وعدد من الأطباء الاختصاصيين بالمركز ذاته. ورفعت خلال تلك الوقفة التي أطرها المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شعارات تحملأكمل القراءة »
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