الرياضة
مباريات الفتيان بالجزائر تربك الجامعة
آباء اللاعبين يتخوفون من تكرار أحداث كأس العرب تواجه الجامعة الملكية لكرة القدم مصاعب في إقناع آباء اللاعبين الممارسين بأندية أوربية، بالسماح لهم بالمشاركة رفقة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس إفريقيا للفتيان بالجزائر. وعلمت “الصباح”، أن جل آباءأكمل القراءة »
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