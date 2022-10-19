الرياضة
تغييرات بالمولودية
صوان مديرا تقنيا خلفا لمرسلي ولاعبون قدامى يلتحقون قرر مولودية وجدة لكرة القدم التعاقد مع عبد المالك صوان، مديرا تقنيا لمركز التكوين التابع للنادي، وإجراء تغييرات واسعة في الإدارة التقنية. وجاء التعاقد مع صوان، خلفا لمحمد مرسلي، الذي غادر مركز التكوين، أول أمس (الاثنين)، بعد خلاف معأكمل القراءة »
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