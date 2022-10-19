الرياضة
حكم للجنة النزاعات يفجر أزمة بالكوكب
الفريق مطالب بأداء 200 مليون لمدرب حراس فجر قرار صادر عن لجنة النزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم، أزمة بين مسؤولي الكوكب المراكشي لكرة القدم، وأحمد فونكة، مدرب حراس المرمى السابق بالفريق. وتوصلت إدارة الفريق بمراسلة من اللجنة المذكورة، تتضمن إخبارا بحكم لصالح مدرب الحراس السابق، في ملف نزاعأكمل القراءة »
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