الرياضة
ليلة بنزيمة
فاز بالكرة الذهبية وقال إنه سيعتزل في ريال مدريد وكورتوا أفضل حارس وبونو تاسعا فاز كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، أول أمس (الاثنين)، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022، التي تمنحها صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، متفوقا على السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الحالي وليفربول سابقا،أكمل القراءة »
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