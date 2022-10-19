الرياضة
يدرين: الصعود مستبعد
مدرب فتح الناظور قال إن الملعب يصلح لكل شيء إلا لكرة القدم أكد نورالدين يدرين، مدرب فتح الناظور لكرة القدم، أن الفريق بعيد في الوقت الراهن عن المنافسة على بطاقتي الصعود للقسم الوطني الثاني، لقلة الإمكانيات. وأضاف يدرين، في حوار مع « الصباح»، أنه يحاول تجاوز الأخطاءأكمل القراءة »
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