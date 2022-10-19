أسواق
مقاولون استفادوا من إعفاءات بـ 1400 مليار
المنعشون والمصدرون والمزارعون أكثر الفئات استفادة من التدابير الاستثنائية استفادت المقاولات في مختلف القطاعات من إعفاءات وإجراءات تحفيزية، ناهزت كلفتها الإجمالية 14 مليار درهم، ما يمثل حوالي نصف المبلغ الإجمالي للإعفاءات. ويعتبر القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تدابير الإعفاءات والإجراءات الاستثنائية، إذ أعفي الفاعلون فيه منأكمل القراءة »
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