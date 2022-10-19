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أسواق

مقاولون‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬إعفاءات‭ ‬بـ‭ ‬1400‭ ‬مليار

منذ 3 دقائق
المنعشون‭ ‬والمصدرون‭ ‬والمزارعون‭ ‬أكثر‭ ‬الفئات‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الاستثنائية استفادت‭ ‬المقاولات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬إعفاءات‭ ‬وإجراءات‭ ‬تحفيزية،‭ ‬ناهزت‭ ‬كلفتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬المبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬للإعفاءات‭.  ‬ ويعتبر‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬أكبر‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬الإعفاءات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬إذ‭ ‬أعفي‭ ‬الفاعلون‭ ‬فيه‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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