الرياضة
“الطاجين” على مائدة لاعبي المنتخبات
التغذية تثير استياء مدربين بمركب محمد السادس بالمعمورة أثار موضوع تغذية لاعبي المنتخبات الوطنية الصغرى بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، استياء أطر ومدربين، بسبب عدم تناسبها مع البرامج المقدمة لهم، خلال التحضير للاستحقاقات القارية والدولية. وعلمت “الصباح”، أن استياء المدربين والأطر المذكورة على التغذية لا يتعلقأكمل القراءة »
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