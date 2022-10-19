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الرياضة

الدفاع والهجوم يؤجلان اللائحة

منذ دقيقة واحدة
المدرب يعلنها في تاسع نونبر وملف حمد الله يراوح مكانه والجامعة تفاوض خمسة منتخبات كشفت مصادر متطابقة أن وليد الركراكي، الناخب الوطني، سيكشف عن لائحة الأسود النهائية في تاسع نونبر المقبل، قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تقام في الفترة الممتدة ما بينأكمل القراءة »

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