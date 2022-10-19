الرياضة
الجيش وبركان يدخلان مرحلة الجد
الأول يلاقي دجوليبا المالي والثاني يواجه المنستير أوقعت قرعة الدور الثاني مكرر من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي احتضنتها القاهرة، أمس (الثلاثاء)، الجيش الملكي ونهضة بركان في مواجهة أمام دجوليبا المالي والمنستيري التونسي. وقررت “كاف” إجراء مباريات الذهاب في ملاعب الأندية المقصية من عصبة الأبطال الإفريقية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا