أخبار الصباح
أخبار الصباح
< إقصاء "حظي" قطاع الثقافة بالبيضاء بصفر درهم في مشروع ميزانية 2023، ما أثار حفيظة أعضاء لجنة المالية والبرمجة الذين وصف أحدهم ذلك "بالإقصاء المقصود لأهم قطاع بالمدينة". وبعد التداول، رفع الأعضاء توصية بتخصيص 200 مليون للثقافة على غرار قطاع الرياضة والمجال الاجتماعي. (ي. س) < نصابأكمل القراءة »
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