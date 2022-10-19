الرياضة
رسالة رياضية: أخطاء الزاكي
ارتكب بادو الزاكي أخطاء فادحة، ليس فقط في تدبير مبارياته الخمس مع اتحاد طنجة، بل في حق نفسه واسمه ومساره المهني، كيف؟ أولا، أخطأ بادو الزاكي في مشروعه مع اتحاد طنجة، من خلال التفريط في أبرز ركائز الفريق دفعة واحدة، مثل هشام المجهد وتوفيق إجروتن وأكسيل ماييأكمل القراءة »
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