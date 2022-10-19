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أســــــرة

أفكار‭ ‬لتنسيق‭ ‬أحذية‭ ‬الكاحل

منذ 5 دقائق
تتوفر‭ ‬بتصاميم‭ ‬بكعب‭ ‬رفيع‭ ‬أو‭ ‬عريض‭ (‬خاص‭)‬
تعتبر‭ ‬أحذية‭ ‬الكاحل‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الخريف‭ ‬الحالي،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الموديلات‭ ‬المواكبة‭ ‬للموضة،‭ ‬لأنها‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إطلالة‭ ‬مميزة‭.‬ ويؤكد‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬يصعب‭ ‬تنسيق‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأحذية،‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأزياء،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬خاطئ‭ ‬لأنها‭ ‬ليست‭ ‬محصورة‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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