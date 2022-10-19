أســــــرة
أفكار لتنسيق أحذية الكاحل
تعتبر أحذية الكاحل خلال موسم الخريف الحالي، من أكثر الموديلات المواكبة للموضة، لأنها تساعد على الحصول على إطلالة مميزة. ويؤكد خبراء الموضة أن الكثير من النساء يرون أنه يصعب تنسيق هذا النوع من الأحذية، لأنها لا تتناسب مع جميع الأزياء، لكن هذا أمر خاطئ لأنها ليست محصورةأكمل القراءة »
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