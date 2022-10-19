أسواق
أهداف على الورق
المشرع المغربي بين مطرقة تحفيز المجالات الحيوية وسندان العائدات الضريبة للخزينة تعتبر الإعفاءات الجبائية إحدى الآليات التي توظفها الحكومة، من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. وأوضح عصام ابن حيون، خبير مختص في الجبايات، أن هذه الأهداف تتجلى، عموما، في تحفيز بعض القطاعات أو بعض الفئات المهمشة أوأكمل القراءة »
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