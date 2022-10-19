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أهداف‭ ‬على‭ ‬الورق

منذ 3 دقائق
المشرع‭ ‬المغربي‭ ‬بين‭ ‬مطرقة‭ ‬تحفيز‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬وسندان‭ ‬العائدات‭ ‬الضريبة‭ ‬للخزينة تعتبر‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الجبائية‭ ‬إحدى‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬توظفها‭ ‬الحكومة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭. ‬وأوضح‭ ‬عصام‭ ‬ابن‭ ‬حيون،‭ ‬خبير‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬الجبايات،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬تتجلى،‭ ‬عموما،‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الفئات‭ ‬المهمشة‭ ‬أو‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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