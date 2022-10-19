الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي رخص أنيس شاغو، طبيب الوداد، لليبي مؤيد اللافي، باستئناف التداريب مع المجموعة، بداية من الأسبوع المقبل. وخضع اللافي لعملية جراحية في الرباط الخارجي للركبة ببرشلونة، قبل حوالي ستة أشهر، إثر تعرضه لإصابة في مباراة سابقة أمام الجيش الملكي. وأجرى اللافي تداريب على انفراد في الفترةأكمل القراءة »
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