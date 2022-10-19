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داليا في “بيت فرح ” تجسد الفنانة داليا مصطفى شخصية دكتورة تدعى “عاليا” في مسلسل “بيت فرح”، الذي يتم تصويره حاليا وينتظر عرضه على قناة “الحياة”. والمسلسل مكون من 20 حلقة، وهو من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وبطولة فتحي عبد الوهاب، وإيناس كامل، ومحمد عليأكمل القراءة »
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