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الاختلاس يطيح بشرطي بمكناس باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أول أمس (الاثنين)، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.أكمل القراءة »
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