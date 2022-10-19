وطنية
ميارة يتبرأ من الإطاحة باللبار
تبرأ النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والرجل الأول في نقابة الاتحاد العام للشغالين، من الاتهامات التي لاحقته، جراء سعي أعضاء في الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إلى الإطاحة بعبد السلام اللبار، واستبداله برئيس جديد. وقال ميارة، الذي كان يتحدث صباح أمس (الثلاثاء) في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء،أكمل القراءة »
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