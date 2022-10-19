اذاعة وتلفزيون
“بنات الثانوي” تجر على “شاهد” الانتقادات
وجه نشطاء انتقادات مباشرة لفريق عمل مسلسل سعودي يحمل عنوان “بنات الثانوي”، من انتاجات منصة “شاهد .VIP». واعتبر المنتقدون أن العمل يحرض على “الانحلال الأخلاقي”، بسبب بعض مشاهده، مشيرين إلى أن المسلسل يتضمن بعض الإيحاءات الجنسية المرفوضة داخل مجتمع محافظ. وفي سياق متصل، تدور أحداث المسلسل، فيأكمل القراءة »
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