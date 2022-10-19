حوادث
قاصر يقتل ستينيا حاول اغتصابه
الجاني اعترف بجريمته مباشرة بعد إلقاء القبض عليه لقي شخص في الستين من عمره مصرعه، الأحد الماضي، جراء تلقيه طعنات وجهها له قاصر بواسطة سلاح أبيض عجلت بوفاته، بعد أن استدرجه وحاول الاعتداء عليه جنسيا داخل منزله الكائن بحي البرانص القديمة بمنطقة مسنانة بطنجة. واستقبل قسم المستعجلاتأكمل القراءة »
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