وطنية
التلاميذ لا يفهمون الفيزياء بالفرنسية
أساتذة قالوا إن تغيير لغة التدريس سبب تراجع مستواهم في التحصيل في كل مرة يعتقد فيها أن المغرب حسم الجدل اللغوي في التعليم، يعود إلى الواجهة مرة أخرى من زاوية مختلفة، فبعد حسم النقاش لصالح اعتماد الفرنسية في تلقين المواد العلمية، وتطبيقها في الميدان، أطلق أساتذة الفيزياءأكمل القراءة »
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