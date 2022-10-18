أســــــرة
حالات تستدعي الجراحة
البروفيسور علالي قالت إن من أسبابها السكري وأمراض الجهاز العصبي قالت البروفيسور فدوى علالي، اختصاصية في أمراض الروماتيزم والعظام والمفاصل، إن هناك بعض حالات الإصابة بالقدم المسطحة تستدعي اللجوء إلى الجراحة. وأوضحت أن العامل الوراثي يلعب دورا مهما في الإصابة بها. عن أسباب القدم المسطحة وأعراضها ومضاعفاتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا