الرياضة
الشغب يطول ملعب الفتح
إيقاف 14 مشجعا طنجيا بعد اجتياح الملعب والحكم أوقف المباراة ثماني دقائق والزاكي مهدد بالعقوبة تسببت أحداث الشغب التي عرفتها مباراة الفتح الرياضي واتحاد طنجة، أول أمس (الأحد)، بملعب مولاي الحسن، في إيقاف 14 مشجعا للفريق الطنجي، بسبب إتلافهم لبعض المنشآت الرياضية التابعة للملعب، وإصابتهم بعض المنظمين،أكمل القراءة »
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