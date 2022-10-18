الرياضة
حارث: استفدت من أخطائي
الدولي المغربي قال إن الإحصائيات هي التي تحكم على مستوى اللاعب قال الدولي المغربي، أمين حارث، لاعب مارسيليا الفرنسي، إنه تعلم كثيرا من أخطائه، وبات لاعبا ناضجا ومتطورا أكثر. وأضاف حارث في حوار نشر على الموقع الرسمي للدوري الفرنسي «الليغ 1»، أن الإحصائيات هي التي تحكم علىأكمل القراءة »
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