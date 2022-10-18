حوادث
محاولة انتحار لإبطال عقد زواج
الضحية أم لابن اتهمت بجمعها لزوجين والوكيل العام للناظور تدخل لتهدئتها تجري مصالح الدائرة الخامسة بالناظور، أبحاثا مع امرأة، وهي أم لولد، حاولت الانتحار احتراقا، الأسبوع الماضي، أمام محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، احتجاجا على حكم قضى بإبطال عقد زواجها، وإدانتها بسنتين حبسا نافذا. وأفادت مصادر متطابقة أنأكمل القراءة »
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