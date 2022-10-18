حوادث
فيديو يورط مروج مخدرات بالبيضاء
صور بهاتف محمول يتاجر في الممنوعات وحملة مفاجئة للدرك أطاحت به أطاحت عناصر الدرك الملكي بالهراويين، أول أمس (الأحد)، بمروج مخدرات بمنطقة الهراويين بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يروج بشكل علني ممنوعاته على المدمنين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر الدرك قامتأكمل القراءة »
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