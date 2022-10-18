fbpx
حوادث

فيديو يورط مروج مخدرات بالبيضاء

منذ دقيقتين
صور بهاتف محمول يتاجر في الممنوعات وحملة مفاجئة للدرك أطاحت به أطاحت عناصر الدرك الملكي بالهراويين، أول أمس (الأحد)، بمروج مخدرات بمنطقة الهراويين بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يروج بشكل علني ممنوعاته على المدمنين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر الدرك قامتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى