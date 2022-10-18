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أسواق

تقرير‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخلوية

منذ دقيقتين
أصدرت‭ “‬إريكسون‭”‬،‭ ‬أخيرا،‭ ‬تقريرا‭ ‬عن‭ ‬مرافق‭ ‬الطاقة‭ ‬المتصلة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ “‬آرثر‭ ‬دي‭ ‬ليتل‭”‬،‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخلوية‭ ‬في‭ ‬رقمنة‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭ ‬والطلب‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭.‬ ويستكشف‭ ‬التقرير‭ ‬رؤية‭ ‬للمستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬إذ‭ ‬يستغل‭ ‬الاتصال‭ ‬الخلوي‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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