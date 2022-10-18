أسواق
تقرير حول أهمية التكنولوجيا الخلوية
أصدرت “إريكسون”، أخيرا، تقريرا عن مرافق الطاقة المتصلة بالشراكة مع “آرثر دي ليتل”، يسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا الخلوية في رقمنة قطاع الطاقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب على الكهرباء. ويستكشف التقرير رؤية للمستقبل القريب، إذ يستغل الاتصال الخلوي للتخفيف من التعقيدات المتزايدة في تلبية احتياجاتأكمل القراءة »
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